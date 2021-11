L’Union s’offre un festival de buts à Ostende (1-7) et est championne d’automne

Les Bruxellois n’ont pas fait dans le détail face à Ostende ce dimanche et augmentent encore un peu plus leur avance en tête.

L’Union Saint-Gilloise n’en finit plus d’impressionner. Dimanche, elle s’est imposée 1-7 sur le terrain du KV Ostende lors de la 15e journée de D1A. Les troupes de Felice Mazzu ont aligné une sixième victoire de rang. Au classement, l’Union, promue dans l’élite du football belge 48 ans après l’avoir quittée, est d’ores et déjà assurée du titre honorifique de champion d’automne. À deux journées de la mi-parcours, les Bruxellois sont premiers avec 34 points et comptent sept unités de plus que l’Antwerp et le Club de Bruges, battus ce week-end. Ostende est 13e avec 17 points.

La messe était déjà dite à la mi-temps quand les 22 acteurs sont rentrés aux vestiaires sur le score de 1-4. En renard des surfaces, Deniz Undav a rapidement ouvert la marque, profitant d’une succession d’approximations de la défense locale (0-1, 6e). L’attaquant allemand a ensuite doublé la mise en ponctuant un magnifique mouvement unioniste (0-2, 16e).