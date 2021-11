Sacrifié par Manchester United, Ole-Gunnar Solskjaer était à cours de jokers

Dans l’euphorie de la qualification miraculeuse pour les quarts de finale de la C1 au PSG, son contrat avait pris une base permanente et la confiance (jusqu’en 2024 !) lui avait même été renouvelée l’été dernier. Pourtant, le Norvégien avait dû résister aux nombreuses critiques sur sa réelle capacité à replacer Manchester United sur la route des trophées. Au fil des tempêtes, Ole-Gunnar Solskjaer était en quelque sorte devenu le « Highlander » des menaces de licenciement mais il était plus que jamais au pied du mur cette saison compte tenu du mercato estival de son club.

Absence de « patte »

Certes, le regretté Johan Cruyff avait un jour tout résumé. « Je n’ai jamais vu un paquet de billets marquer des buts. » Comprenez qu’un recrutement avec euros sonnants et trébuchants n’offre aucune garantie de succès. Mais quiconque aurait tenté de convaincre les fans l’été dernier que Manchester United allait traîner la patte malgré les arrivées de Jadon Sancho, Raphaël Varane et Cristiano Ronaldo aurait été expulsé du « Theatre of Dreams » avec le goudron et les plumes.

Ce scénario s’est matérialisé avec quatre défaites lors des cinq dernières sorties dont un infamant 0-5 contre Liverpool et la dernière « danse » 4-1 à Watford ce samedi avec un commentaire dévastateur (ou lourd de sous-entendus, c’est selon) du gardien David De Gea même s’il n’était pas dirigé vers le Norvégien. « Nous ne savions pas quoi faire avec le ballon ou sans ballon (…) C’est indigne de Manchester United, c’est mauvais depuis un trop long moment, nous devons nous reprendre. »

Le constat est toutefois là : à l’inverse d’un Jurgen Klopp ou d’un Pep Guardiola (pour ne citer que les deux plus grands rivaux), personne n’a décelé une quelconque « patte » dans le travail d’Ole-Gunnar Solskjaer, que même la présence dans les coulisses de Sir Alex Ferguson n’a pas suffi à protéger, pas plus qu’il ne pouvait être sauvé à long terme par les exploits individuels de Bruno Fernandes, CR7 ou Rashford. Même si Solskjaer n’a pas nécessairement demandé tous ces renforts-là, la direction a dépensé 440 millions en trois ans pour 0 trophées et deux qualifications en Ligue des champions… Maintenant, il faut aussi y ajouter les 9 millions comme indemnités de licenciement.

Zidane, Rodgers, Ten Hag ?

Dans l’urgence, l’ancien international anglais Michael Carrick a pris la relève mais des noms plus ronflants commencent à circuler pour reprendre le flambeau. Avant même cette 12e journée en Premier, le manager de Leicester City Brendan Rodgers (ex-Liverpool) a été confronté à la question de la succession… avant le C4 de Solskjaer. « Cette question est un manque de respect pour le coach en place à Manchester United, c’est un privilège et une fierté d’être à Leicester. On ne peut pas contrôler les rumeurs mais je suis pleinement investi envers ce club, ses supporters et ses propriétaires », avait répondu le Nord-irlandais… qui avait tout de même quitté le Celtic pour rejoindre les « Foxes » fin février 2019.

La présence conjointe de Raphaël Varane (en plus des Français Paul Pogba, peut-être blessé jusqu’en février, et Anthony Martial) et de Cristiano Ronaldo semble donner des ailes aux partisans de Zinédine Zidane, également cité au PSG. Ou faut-il y avoir l’annonce de l’accélération d’un carrousel qui enverrait Mauricio Pochettino en Angleterre pour libérer la place à « Zizou » au Parc des Princes ?

Le Néerlandais Erik ten Hag fait office d’outsider mais on le voit mal troquer la proie pour l’ombre alors que l’Ajax marche sur l’Europe cette saison.

Quant à Luis Enrique évoqué par Sky Sports ce dimanche, le sélectionneur de la Roja a déjà donné une réponse on ne peut plus claire. « C’est le Jour des Innocents (NDLR : l’équivalent du 1er avril en Espagne) aujourd’hui ? »