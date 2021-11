Belgique, Pays-Bas, Autriche…: un week-end de tensions en Europe

Belgique

La manifestation contre les mesures sanitaires a rassemblé 35.000 personnes ce dimanche, dont le député Vlaams Belang Dries Van Langenhove, qui ont marché depuis la gare du Nord jusqu’à la petite rue de la Loi, de 13h00 à 17h00.

La police a fait usage de l’arroseuse et de gaz lacrymogène vers 14h45 à l’endroit où le cortège devait quitter l’avenue des Arts et tourner dans la rue Joseph II, contre des manifestants ayant lancé de feux d’artifice vers les policiers et voulant continuer à avancer tout droit sur la petite ceinture, selon la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles. L’arroseuse a de nouveau été employée peu avant 17h00 au niveau du rond-point Schuman au motif qu’il y aurait eu des jets de projectiles pyrotechniques. « Des gens ont cherché la confrontation avec la police », a motivé Ilse Van de keere.

La police a procédé à 42 arrestations administratives et deux arrestations judiciaires en marge de la manifestation contre les mesures sanitaires qui a traversé la capitale dimanche après-midi, a indiqué en soirée la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles Ilse Van de keere. De plus, trois policiers ont été blessés. Un bilan plus détaillé suivra.

Autriche

En Autriche, environ 6.000 personnes, selon la police, ont manifesté dans le calme dimanche après-midi à Linz (nord) contre les mesures anti-Covid du gouvernement, au lendemain d’une mobilisation massive à Vienne qui avait attiré 40.000 protestataires.

Les cas atteignent des niveaux inédits depuis le printemps 2020 en Autriche, qui est le premier pays à confiner à nouveau totalement sa population, à partir de lundi, et le premier membre de l’UE à rendre la vaccination obligatoire pour tout le monde à partir de février.

Le rassemblement était organisé à l’appel d’un nouveau parti politique opposé aux restrictions, le MFG (« Menschen Freiheit Grundrechte » – « L’humain, la liberté, les droits fondamentaux »), récemment entré au parlement régional.

Au milieu d’une forêt de drapeaux aux couleurs rouges et blanches de l’Autriche, on pouvait lire sur les banderoles : « La piqûre est le plus grand crime contre l’humanité », « Non à la vaccination obligatoire » ou « Touche pas à nos enfants ».

Pays-Bas

La police néerlandaise a annoncé dimanche avoir arrêté 19 personnes après une deuxième nuit de manifestations violentes contre les dernières mesures sanitaires décidées par le gouvernement.

A La Haye, où siège le gouvernement, des policiers en tenue anti-émeute ont chargé des groupes de manifestants qui leur jetaient des pierres et des objets divers dans un quartier populaire. Plusieurs policiers ont été blessés.