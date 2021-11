La plus grande mitraillette du pays est à Bruxelles

La mitraillette la plus longue du pays ferait 1,30 mètre et compterait jusqu’à 2 kilos de frites.

Le snack du Cinquantenaire situé à Etterbeek ferait la plus grande mitraillette du pays. Au menu, on y retrouve une mitraillette allant jusqu’à 1,30 mètre. Ce qui en ferait la plus grande du pays, selon ce qu’a rapporté le patron du Snack du Cinquantenaire à nos confrères de la Dernière Heure.

Là-bas, chaque mitraillette est personnalisée. Quant au coût, il faut compter 25 à 30 euros pour 4 à 6 personnes.