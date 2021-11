L’agenda des Livres du Soir

Jean-Christophe Rufin est chez Filigranes à Bruxelles le vendredi 26 à 18 h avec Les flammes de pierre (Gallimard). Marie Robert y est le samedi 20 à 14 h 30 avec Les chemins du possible (Flammarion-Versilio). Philippe Bercovici y est le dimanche 21 à 15 h à pour L’incroyable histoire de la médecine (Les Arènes). Georges Dallemagne le mardi 23 dès 19 h 30 pour Le clandestin de Daech (Kennes). Baudouin Deville le jeudi 25 à 20 h avec sa BD Innovation 67 (Anspach). Ludovic Daxhelet le samedi 27 dès 14 h 30 avec On the road again (éditions Muriel Libert).

Séminaires Jacques De Decker au Collège Belgique, au Palais des Académies à Bruxelles. Le mardi 23 novembre à 17 h, ce sont les combats de l’écrivain journaliste. Le mercredi 24 à 17 h, c’est Jacques De Decker et le monde de l’art. Infos sur academieroyale.be/