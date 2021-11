Coups de cœur prescripteurs

Vous les voyez souvent, en libraire, ces bristols tantôt bricolés, tantôt très pros, souvent ornés d’un cœur dessiné pour bien faire comprendre que le livre dont il est orné est un coup de cœur. De la librairie ou d’un libraire particulier, avec son prénom et, quelquefois même, sa photo. Des bristols agrémentés du titre, de l’auteur,d’une explication lapidaire de l’enthousiasme (ou, rarement, du désarroi) que le livre a suscité chez le signataire. Eh bien, ces papiers-là n’existent pas que pour faire joli ou personnaliser les tables de la librairie. On s’est livré à une petite enquête à ce sujet chez Livres Hebdo auprès de libraires français (ce serait la même chose en Belgique, c’est certain), et le résultat est que ce coup de cœur peut être prescripteur. En tout cas il suscite l’intérêt et la curiosité du chaland, qui s’y arrête, lit, examine le livre. Et parfois l’acquiert. Et souvent prend le carton pour un marchepied pour pouvoir interroger le libraire lui-même. Car le lecteur a toujours besoin du contact avec la personne qui sait, encore mieux que la notule.