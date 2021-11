Victorieux au Cercle, les Zèbres doivent encore prendre en maturité

Depuis l’entame de la saison, Edward Still a plusieurs fois répété que son équipe manquait fort logiquement « de maturité collective » alors qu’elle se découvrait depuis, désormais, une quinzaine de matches. Le T1 carolo l’a une nouvelle fois souligné au terme d’une rencontre que le Sporting de Charleroi aurait dû gagner bien plus tranquillement, samedi soir, au stade Jan Breydel. Car ce manque de maturité a, cette fois, pris des allures de suffisance alors que le marquoir indiquait le score de 0-2 dès la 8e minute après une entame catastrophique du Cercle de Bruges, complètement endormi dans les premières minutes. Via Ryota Morioka puis Loïc Bessilé, qui fêtait sa première titularisation en championnat, le Sporting de Charleroi s’était déjà mis à l’abri. Toutefois, là où les plus grands de Belgique ou d’Europe auraient continué à appuyer sur l’accélérateur afin de plier tout suspense le plus rapidement possible, les Zèbres ont quasiment arrêté de jouer.