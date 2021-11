Jean-Michel Saive: «Je dois trouver l’équilibre entre ma passion et la fonction»

Comme on ne se refait pas, il a sorti sa palette de « ping » pour donner la réplique à quelques athlètes qui ne rêvaient que de ça. Il s’est aussi essayé au tir et au tir à l’arc, pour mieux se rendre compte de la complexité de ces disciplines. Mais Jean-Michel Saive, qui a fêté ses 52 ans au beau milieu de la semaine, entre deux exposés du staff technique déjà tourné vers Paris 2024, a également rencontré quelques sponsors et discuté avec les représentants des communautés lors du stage du Team Belgium, ces derniers jours, en Turquie. De nouvelles responsabilités pour celui qui est devenu président de l’institution le 10 septembre à la succession de Pierre-Olivier Beckers. Un nouveau statut qui n’a pas changé grand-chose pour ceux qui l’ont connu comme athlète et qui l’appellent encore affectueusement « Jean-Mi », mais qui a incité les nouveaux à s’adresser à lui avec plus de déférence. « Je dois aussi m’adapter à ça et prendre par moments une attitude différente tout en restant moi-même… »