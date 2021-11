Coronavirus: troisième soirée de troubles aux Pays-Bas

Dimanche soir, pour la troisième nuit consécutive, des troubles ont éclaté dans les rues de plusieurs endroits aux Pays-Bas. À Enschede, l’état d’urgence a été mis en place dans le centre-ville et au stade de football de Leeuwarden, des groupes ont tiré des feux d'artifice et la police était présente. À Roosendaal, Groningen et Tilburg, la police a également dû intervenir en raison de perturbations.