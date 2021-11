Le virus casse le dialogue démocratique. Et c’est très dangereux

Ensemble pour la liberté, c’est le thème du rassemblement de quelque 35.000 personnes ce dimanche à Bruxelles, brandi aussi à Amsterdam, en Autriche ou en Italie. Cette foule de citoyens dit démocratiquement et légitimement son ressenti face à des mesures sanitaires qu’elle estime trop coercitives. Avec, hélas, le soutien ultra-dérangeant d’extrémistes qui – en France aussi – veulent profiter comme d’un tremplin de ce moment de grand trouble et de division dans les démocraties européennes, minées par ce covid de trop longue durée.

Mais hors de cette menace réelle de manipulation, c’est un enjeu philosophique de fond qui est exposé : liberté individuelle et solidarité collective sont-elles compatibles dans cette crise ? La possibilité pour chacun de jouir de sa liberté, d’agir comme il l’entend et donc de refuser les mesures anticovid est-elle tenable si l’on veut maintenir la contamination sous contrôle, protéger les plus faibles et les préserver de la mort ?