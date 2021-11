Adele fait plier Spotify

Dimanche, un abonné payant à Spotify choisissant d’écouter n’importe quel album se voyait seulement proposer un mode en lecture simple, et non la fonction aléatoire ou « shuffle », caractérisée par deux flèches qui s’entrecroisent.

« C’était la seule demande que j’avais pour notre industrie en perpétuel mouvement ! », a-t-elle écrit. « Nous ne mettons pas tant de soin et de réflexion dans la liste des titres sans raison. Notre musique raconte une histoire et nos histoires doivent être écoutées comme nous les avons pensées. Merci Spotify d’avoir écouté », a ajouté l’artiste britannique, qui conclut son message par deux émoticônes représentant un verre de vin et un coeur.

« 30 » signe le grand retour d’Adele, 33 ans, sur la scène musicale après plusieurs années de silence. En octobre, le single « Easy on me » a atteint plus de 24 millions d’écoute au Royaume-Uni la première semaine, battant le record du morceau le plus écouté dans le pays à sa sortie.