Thierry Henry réagit au jet de projectile sur Dimitri Payet lors de OL-OM: «Je trouve cela lamentable»

Les incidents se suivent et se ressemblent en Ligue 1 : le choc entre Lyon et Marseille a été interrompu après quelques minutes dimanche soir, lorsque le Marseillais Dimitri Payet a été touché au visage par une bouteille lancée par un supporteur de l’OL.

Thierry Henry, consultant pour Amazon Prime, a réagi à cet incident, déplorant l’attitude du supporter. « On a demandé à Dimitri Payet de ne pas répondre, là, il n’a pas répondu… et cela continue quand même. Je trouve cela juste lamentable. Tu viens voir un match, tout est beau, il y a une superbe ambiance, on était en mode concert. Encore une fois, c’est Dimitri Payet qui prend on ne sait pas pourquoi, même si je comprends la rivalité. Pourquoi ne pas suivre le modèle anglais ? Moi, à l’époque, avec les hooligans, c’était tolérance zéro. Les supporters se dénonçaient entre eux. Il y a encore des problèmes à l’extérieur, mais à domicile, c’est quasiment réglé. Quand Dimitri Payet sort, il se fait insulter. Je n’ai pas compris, vraiment pas compris. Demain, cela va encore entacher l’image du football français à l’étranger. »