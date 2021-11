Le procès se déroulera directement en appel

Pour ce qui est de Dejan Veljkovic, si la cour d’appel d’Anvers valide bien l’addendum ce jeudi, c’est fini : c’est comme si la peine de 5 ans de prison avec sursis et l’amende de 80.000 euros avec sursis, en plus du remboursement des sommes à l’origine illégale (4 millions d’euros), avaient été prononcées. Et pour les autres, quand se déroulera le procès du footbelgate ? Après avoir évoqué des dates possibles à deux reprises pour la clôture du dossier, mais être revenu dessus suite à des rebondissements, le parquet fédéral préfère ne plus se prononcer. Le réquisitoire, dans lequel seront repris tous les noms et ce qu’on leur reproche, serait en cours de rédaction. On a déjà évoqué les inculpations des agents Mogi Bayat, Karim Mejjati, Dragan Siljanoski, Walter Mortelmans… Les arbitres Sébastien Delferière et Bart Vertenten, des décideurs du KV Malines, des coachs, des journalistes figurent aussi parmi les inculpés.