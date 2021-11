Footbelgate: voici ce que risquent les clubs impliqués

Les clubs impliqués dans le « footbelgate » peuvent trembler, a plusieurs fois répété Me Luyckx, l’avocat de Dejan Veljkovic. S’ils risquent effectivement des sanctions prononcées par les instances nationales et internationales qui régissent le football, entre autres parce que leurs comptes qui ont été déclarés corrects sur l’honneur devant la commission des licences comprenaient des fausses factures, ils devraient également se retrouver sur le banc des accusés, devant la cour d’appel d’Anvers. « Cela risque d’être lourd pour certains clubs déjà en difficultés financières », constate un avocat consulté dans le cadre de ce dossier. « Quand nous nous retrouvons face à un dossier Ecofin de ce genre, la société risque, comme les personnes impliquées, un renvoi devant une juridiction de fond », explique Me Molders-Pierre, qui a repris le cabinet Misson.