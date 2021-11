Philippe Albert: «Maintenant, l’Union est candidate au titre!»

1 « L’Union est la meilleure équipe de Belgique »

« Je n’y croyais pas jusqu’ici mais à partir de maintenant, après sa nouvelle démonstration, l’Union ne peut plus se cacher. Franchement, je suis très impressionné ! Il n’y a plus deux candidats au titre, Bruges et l’Antwerp, mais trois. Bien sûr, Ostende n’est pas au mieux et a, en plus, offert deux des trois premiers buts. Mais la qualité de jeu des Unionistes, leur solidité défensive, leur activité dans l’entrejeu et l’efficacité de son tandem offensif en font, pour l’instant, la meilleure équipe de Belgique. En plus, son programme est tel (OHL, Saint-Trond, Malines, Zulte Waregem et CS Bruges) peut lui permettre d’augmenter encore son avance qui est déjà de 7 points ! Il leur reste maintenant à gérer la pression, qui va inévitablement grandir, et le mercato. Mais s’il ne leur arrive rien de fâcheux, tout semble possible ! »