Deniz Undav, auteur d’un quadruplé à Ostende: «Une alchimie fantastique»

Sourire ‘Pepsodent’, le ballon du match sous le bras pour récompenser le quadruplé qu’il a inscrit, Deniz Undav a visiblement savouré sa soirée victorieuse à la Côte.

Deniz Undav, comment expliquez-vous cette démonstration de l’Union ?

On l’a très bien débuté et on n’a jamais rien lâché, au contraire des Ostendais qui, à 1-3 ou 1-4, ont complètement baissé les bras. Nous comme toujours, on n’a rien lâché, on a continué à vouloir bien jouer et marquer le plus de buts possible. En mettre 7, c’était juste incroyable !

Et vous, vous en avez marqué 3 ou 4, finalement ?