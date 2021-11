Une voiture percute la foule lors d’une parade de Noël aux Etats-Unis: au moins 5 morts et plus de 40 blessés

L’incident s’est produit dimanche vers 16 h 30 dans cette localité, où une parade de Noël est organisée chaque année.

« La parade de Noël de Waukesha se déroulait lorsqu’un SUV rouge a renversé les barrières côté ouest pour se diriger sur Main Streeet (la rue principale) », a relaté le chef de la police, Dan Thompson, lors d’une conférence de presse. « La voiture a renversé plus de 20 personnes, certaines d’entre elles étaient des enfants et il y a eu des blessés à cause de cet incident », a-t-il précisé. Auparavant, des responsables locaux avaient, de leur côté, indiqué que 11 adultes et 12 enfants avaient été transportés à l’hôpital.

Suspect arrêté

« La police de Waukesha a retrouvé un véhicule suspect. Une enquête est en cours », a encore ajouté M. Thompson, en ajoutant qu’un suspect avait été arrêté.

La police a fait feu contre le véhicule pour tenter de l’arrêter, ont également indiqué les autorités.

Les écoles n’ouvriront pas lundi et certaines routes resteront fermées pendant la durée de l’enquête, a précisé de son côté M. Thompson.

« Un grand choc »

Angelito Tenorio, candidat au poste de trésorier de l’Etat et présent sur les lieux, a raconté au Milwaukee Journal Sentinel avoir vu un véhicule de type SUV s’engager à toute vitesse sur la route empruntée par la parade. « Ensuite, j’ai entendu un grand choc et des cris assourdissants de personnes heurtées par le véhicule », a-t-il raconté.

Selon des témoins et des images, le SUV a fait irruption dans la parade derrière un groupe de musiciens scolaires qui défilaient.

« Tout ce que j’ai entendu, c’étaient des cris et ensuite des gens hurler le nom de leurs enfants », a raconté à la chaîne CNN un témoin, Angela O’Boyle, dont l’appartement surplombe la rue principale où se déroulait cette parade.