Allemagne: de nouvelles mesures sanitaires entrent en vigueur ce lundi

Certains Etats fédérés allemands introduisent des restrictions sanitaires plus sévères lundi pour éviter la propagation rapide du virus responsable du covid et une augmentation des cas d’infections.

Les nouvelles règles seront en vigueur en Saxe et au Schleswig-Holstein, où les cas sont particuliers élevés. Dans ce premier Etat fédéré, les infrastructures de loisirs, bars, discothèques et bibliothèques seront fermées, mais les magasins de première nécessité pourront toujours opérer. Les personnes non vaccinées seront confrontées à des restrictions plus strictes et ne pourront se déplacer entre 22h et 06h une fois que l’incidence dans leur district dépasse 1.000 cas par 100.000 habitants.

Au Schleswig-Holstein, seules les personnes vaccinées ou guéries de la maladie pourront participer à des événements récréatifs en intérieur.

Dans l’Etat du Baden-Wuerttemberg, les personnes non-vaccinées ne pourront pas non plus quitter leur domicile entre 21h et 05h dans trois districts.

La mosaïque de règles miroite le fait que dans une certaine mesure, ce sont les Etats fédérés qui déterminent les directives sanitaires selon le nombre de cas dans leur région.