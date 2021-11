Météo: l’IRM émet une alerte jaune pour ce lundi matin

Dans la nuit de dimanche à lundi, l’Institut royal météorologique de Belgique a émis une alerte jaune pour conditions glissantes. Une alerte qui couvre principalement le sud du pays de 5h du matin lundi à environ 10h dans la matinée. « Sur le sud de l’Ardenne et en Lorraine belge, des plaques de glace ou de givre pourraient se former localement », indique l’IRM. Dans ces endroits, les températures pourront aller jusqu’à 0 degré.

Lundi matin, l’institut prévoit de la grisaille sur l’Ardenne, le Condroz et sur les régions allant de l’est du Hainaut au Limbourg, avec possibilité de quelques gouttes ou flocons de neige en Hautes Fagnes. Ailleurs, le temps sera ensoleillé.

Par ailleurs, pour entamer la semaine, le temps sera sec et ensoleillé mais parfois de la grisaille matinale gravitera sur le centre et l’est, annonce l’IRM, précisant que les maxima oscilleront autour de 6 ou 7ºC, sous un vent piquant de nord-est.

L’après-midi, il fera lumineux sur la plupart des régions mais il faudra composer avec un vent piquant de nord-est. Les maxima se situeront entre 2 et 4ºC en Ardenne, entre 5 et 7ºC dans le centre, et autour de 8 ou 9ºC dans la région côtière.