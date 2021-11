La démocratie est en recul dans le monde

L’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale (Idéa), basé à Stockholm (Suède), qui fait le point tous les deux ans et depuis 1977 sur la situation dans 165 pays, tire le signal d’alarme : en cinq ans, le nombre de démocraties dans le monde est passé de 104 à 98, certains pays comme la Birmanie ou le Soudan renouant avec l’autoritarisme. Et le tableau n’est pas plus brillant lorsqu’on prend en compte non seulement des élections libres, mais aussi l’accès à une protection sociale basique, l’absence de corruption, une justice et des médias indépendants, qui sont aussi des conditions de la démocratie. Le Brésil, l’Inde et même les Etats-Unis de Trump ont rejoint la liste des démocraties « en recul », qui n’a jamais été aussi longue. Si l’on y ajoute les régimes autoritaires, ce sont aujourd’hui les deux tiers de la population mondiale qui sont privés de « vraie » démocratie.