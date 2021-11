«Maintenant, ça suffit», «Minable»: la presse française s’indigne après les incidents entre Lyon et Marseille

Tristes images ce dimanche en Ligue 1, où le choc entre Lyon et Marseille a dû être définitivement interrompu après seulement deux petites minutes de jeu. Pour cause, Dimitri Payet, qui s’apprêtait à botter un corner, a été heurté par une bouteille jetée par un spectateur. Un événement qui ne passe plus du côté de la presse française, après les nombreux incidents qui ont déjà eu lieu cette saison en Ligue 1.

Dans son édition de ce lundi, le journal l’Equipe dénonce une « nouvelle soirée de honte », et parle de « dégoût » après les incidents. « Minable », a pour sa part titré le Progrès, quotidien de la région du Rhône.