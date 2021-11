Dermagne après la manif contre les mesures covid: «Il faut continuer à informer mais aussi expliquer»

Entre le 1er janvier et le 31 mars 2022, les soignants qui refusent le vaccin seront suspendus – sauf si une fonction adaptée est possible – et ils pourront bénéficier du chômage pour force majeure ou du chômage complet s’ils renoncent à leur contrat. « Avec cette suspension, il y a donc une possibilité de retour en arrière. Il était essentiel pour nous de ne pas mettre fin directement au contrat de travail et de laisser la chance à ces personnes de réfléchir et d’entamer leur chemin vers la vaccination », a-t-il souligné.

Le ministre de l’Economie et du Travail a également appelé les syndicats à se joindre aux négociations. « Il faut une réelle concertation sociale. On leur laisse aussi la possibilité de faire des contre-propositions », explique-t-il.