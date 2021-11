Ligue 1: après le fiasco de Lyon-Marseille, l’heure des comptes

La députée de la majorité Aurore Bergé (LREM) a de son côté souhaité sur France 2 « qu’il y ait des mesures extrêmement fermes, parce que si on ne veut pas que les matches se finissent à huis clos ou qu’il y ait des interdictions de stade généralisées, alors ça veut dire que les clubs doivent clairement prendre leurs dispositions ».

Pourtant, dimanche soir, les dirigeants de clubs, la Ligue, l’arbitre et la préfecture se sont, à nouveau, publiquement renvoyé la balle.

Fin octobre, le gouvernement avait promis à la Ligue des « actions coordonnées » et une « réponse forte » face à ces incidents.

En août dernier, de graves débordements lors de Nice-OM, qui avaient déjà commencé par des jets de bouteilles visant Payet, avaient été sanctionnés d’un retrait d’un point (plus un avec sursis) et trois matches à huis clos pour le Gym.

« On ne peut pas avoir la dérive en France de ce sport formidable, si populaire, comme on a pu connaître en Angleterre à une époque. Ils ont pris des mesures, et aujourd’hui l’ordre est revenu », a affirmé le président des Hauts-de-France.