Actions syndicales de la police en plein centre de Bruxelles: les rues sont à nouveau ouvertes à la circulation (photos) Les policiers n’ont plus été augmentés depuis la réforme des polices d’avril 2001. Ils manifestent depuis lundi passé tous les jours de la semaine et les syndicats se disent prêts à tenir ce rythme jusqu’à obtenir gain de cause.

Par Théo Anberrée avec Belga Publié le 22/11/2021 à 10:39 Temps de lecture: 2 min

Ce lundi matin, des policiers bloquaient plusieurs rues de Bruxelles, à proximité de la gare centrale. Des dizaines de personnes étaient actuellement rassemblées au croisement de la rue des colonies et de la rue royale pour une durée « indéterminée ». Peu après 13h, les rues bloquées par les policiers jusque là étaient à nouveau ouvertes à la circulation. Entre 500 et 600 personnes, selon les estimations des syndicats policiers et de la police sur place, se sont rassemblées lundi matin dès 6h, devant la gare centrale de Bruxelles, pour manifester et réclamer une revalorisation salariale attendue de longue date. Il est aussi question de l’aménagement des fins de carrière.

Les policiers affichaient haut les quatre couleurs rouge, vert, bleu et blanc de leurs quatre syndicats CGSP, CSC, SLFP et SNPS, en front commun. Ils ont fait du bruit avec des pétards. Dès 6h15, ils se sont mis en route pour rejoindre le carrefour « Arts-Loi », au croisement entre la rue de la Loi et l’avenue des Arts, aux portes de la zone neutre.