Classement ATP: Jannik Sinner retrouve le top 10

Il s’agit du seul changement dans le top 10. Vainqueur du Masters, l’Allemand Alexander Zverev a conservé sa 3e place mondiale, derrière le Serbe Novak Djokovic et le Russe Daniil Medvedev, qu’il a respectivement battu en demi-finale et en finale du Masters.

Côté belge, derrière David Goffin et Zizou Bergs, qui conservent leurs 39e et 185e places, Kimmer Coppejans (205, +6), Rube, Bemelmans (211e, +4) et Michael Geerts (326e, +14) sont en progrès.