Incidents OL-OM: réunion mardi entre gouvernement et instances du foot

Le choc entre Lyon et Marseille de ce dimanche a été interrompu après deux minutes de jeu suite à un jet de bouteille de la part d’un supporter sur Dimitri Payet.

Les ministres de l’Intérieur et ceux chargés des Sports rencontreront mardi les instances du football français pour voir « ce qu’il faut faire » après les incidents survenus dimanche soir lors du match OL-OM à Lyon, a indiqué le ministère français des Sports.

Le ministre de l’Intérieur recevra place Beauvau ses collègues Jean-Michel Blanquer (Education et Sports) et Roxana Maracineanu (ministre déléguée aux Sports), ainsi que des représentants de la Ligue professionnelle de football (LFP) et la Fédération française de football (FFF).