Deux côtes cassées et pneumothorax pour Mark Cavendish après sa lourde chute

Le Britannique a lourdement chuté durant les Six Jours de Gand, en cyclisme sur piste.

Le Britannique Mark Cavendish souffre de deux fractures des côtes et d’un pneumothorax après sa lourde chute subie dimanche lors de la course à l’américaine, dernière épreuve des Six Jours de Gand de cyclisme sur piste. Son équipe Deceuninck Quick-Step l’a annoncé lundi matin.

« Emmené à l’hôpital universitaire de Gand où il a passé la nuit, le ’Cav’ a passé une série d’examens. Ils ont révélé deux côtes cassées sur le flanc gauche et un petit pneumothorax. Il a été maintenu en observation à l’hôpital mais devrait pouvoir le quitter plus tard dans la journée de lundi ou mardi matin. Il devra ensuite observer une période de repos », a écrit la formation belge.