La BCE met en garde les banques sur le climat

Les banques "doivent d'urgence se fixer des objectifs et des échéanciers ambitieux et concrets pour atténuer leur exposition aux risques actuels et futurs sur le climat et l'environnement", écrit Frank Elderson, membre du directoire de la BCE et vice-président de son organe de supervision bancaire, dans un blog.

"A ce jour, la majorité des banques n'ont pas de plans d'actions concrets pour ajuster leur stratégie commerciale" face à ces risques, regrette le banquier central.