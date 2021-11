6 conseils pour éviter l’agressivité au volant

La perspective d’embouteillages, d’un accident grave et de « tous ces chauffards » : prendre la route en voiture est synonyme de stress pour nombre d’entre nous. Et il en résulte souvent de la frustration qui s’exprime de temps en temps par un coup de colère ou un doigt d’honneur. L’agressivité au volant est devenue malheureusement un mal fort répandu sur nos routes. Mais, avec ces conseils, vous garderez votre calme, quelle que soit la situation.

1. Planifiez

Tout commence par une bonne planification et une bonne évaluation de votre temps de parcours. Un trajet de quelque 30 km dure environ une demi-heure à trois quarts d’heure, selon votre destination. Vérifiez au préalable si la route est embouteillée et déterminez ainsi plus précisément votre heure de départ.

2. Divertissez-vous

Un long voyage en vue derrière le volant ? Rendez votre trajet agréable en écoutant votre chaîne radio préférée, en perfectionnant votre néerlandais avec une appli audio ou en enrichissant votre culture générale à l’écoute d’un podcast passionnant.

3. De courts trajets ? Prenez plus souvent votre vélo

C’est le stress accumulé qui nous fait sortir de nos gonds. Notre vie est trépidante : déposer les enfants de l’école, les amener à leurs activités sportives ou artistiques, passer rapidement au supermarché, etc. À vélo, tous ces petits trajets se font parfois plus vite parce que vous échappez aux embarras de circulation. Par ailleurs, un peu d’exercice physique et un bon bol d’air sont d’excellents antidotes aux pics d’adrénaline malsains.

4. Respectez les distances…

Adoptez une conduite défensive et regardez toujours devant vous. Même si vous êtes pressé(e), respectez toujours les distances pour avoir le temps de freiner si le véhicule qui vous précède doit s’arrêter brusquement en cas de manœuvre inattendue d’autres conducteurs. Vous voyez quelqu’un utiliser son smartphone au volant et slalomer ainsi sur deux bandes ? Gardez vos distances – klaxonner ne servira à rien.

5. … et restez courtois

Soyez galant, surtout si vous êtes en tort. Vous avez oublié de donner la priorité à un autre conducteur ? Reconnaissez votre erreur, faites un geste d’excuse et souriez. Même si l’autre conducteur ne roule pas tout à fait comme il se doit, n’exprimez pas d’emblée votre colère. On est tous parfois dans un mauvais jour.

6. Limitez toutes les sources de distraction

Dans votre voiture, limitez aussi toutes les sources de distraction, comme celles créées par le tableau de bord. Le constructeur automobile Opel y a pensé en concevant le nouvel Opel Grandland. L’interface utilisateur au design futuriste a été ramenée à l’essentiel. L’Opel Pure Panel est un tableau de bord entièrement digital dans lequel se fondent deux larges écrans. Sa commande est intuitive, sans devoir chercher parmi une jungle de boutons.

L’écran tactile central est orienté vers le conducteur afin qu’il voie en un coup d’œil toutes les fonctionnalités. Pratique et sûr à la fois. Et, dans son champ de vision central, se trouvent aussi les éléments de menu pour la nouvelle caméra Night Vision, le détecteur de fatigue, la température de l’huile et les réglages de l’ordinateur de bord. Vous faites ainsi d’une pierre, deux coups : non seulement vous conduisez plus sûrement, mais vous profitez aussi d’un superbe design à bord.

En toute sécurité au volant ? Découvrez l’Opel Grandland et son tableau de bord épuré sur www.opel.be.