Quarantaine : le flou artistique

Des centres de test débordés. Des traceurs remplacés par des SMS désincarnés. Des quarantaines toujours peu contrôlées. Et la vaccination qui laisse à désirer. Voilà le triste contexte d’une semaine qui s’annonce déterminante sur le plan sanitaire.

La semaine à venir sera cruciale. » Voilà ce que l’on entendait dans la bouche des politiques et des experts dans la foulée du dernier Comité de concertation, mercredi dernier. La semaine suivante, on y est et, sans surprise, les indicateurs sont toujours dans le rouge très foncé. La suite à lire ici.