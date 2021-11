Pedri remporte le Golden Boy Award, De Ketelaere 2e du vote des fans

Pedri, le joueur du FC Barcelone, a remporté lundi le Golden Boy Award, le trophée qui récompense chaque année le meilleur joueur de football de moins de 21 ans et décerné par le journal italien Tuttosport.

Pedri, 18 ans, a fait son trou la saison dernière au FC Barcelone en jouant 52 matches et compilant 4 buts et 4 assists. Des performances qui lui ont permis de devenir international espagnol et titulaire incontestable avec la Roja à l’Euro. Dans la foulée, il a également disputé les Jeux Olympiques avec les espoirs espagnols. Pedri aura joué un total de 73 matches sur la saison 2020-2021.