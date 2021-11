L'UBT-FGTB dénonce les pratiques de certaines entreprises de livraison de colis

"La fausse indépendance et le travail au noir sont monnaie courante", indique Tom Peeters, adjoint au secrétaire fédéral Transport routier et Logistique. "C'est pour cette raison que la justice a intenté un procès contre Post NL et GLS. L'UBT-FGTB s'est constituée partie civile dans ce procès parce que les chauffeurs n'ont aucune voix au chapitre. En effet, ils ne sont pas des salariés de ces entreprises. Dès lors, ils ne peuvent compter que sur le syndicat pour dénoncer ces pratiques frauduleuses", ajoute encore Tom Peeters.

Le syndicat socialiste estime que les chauffeurs sont des "esclaves modernes". "Des journées de 12 heures et plus (pour n'être payé que huit heures), 200 arrêts avec des colis jusqu'à 30 kg, travailler six jours sur sept, pas de temps ou presque pour manger et a fortiori se reposer... Voilà le quotidien de ces chauffeurs avec comme conséquence fatigue et stress systématiques. Et si le chauffeur ne satisfait plus? On prend tout simplement le suivant. C'est de l'esclavage dans sa forme la plus pure", conclut M. Peeters.