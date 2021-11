Médias: l’implosion d’un tabou

Ce fut comme un consensus implicite révoqué.

Ça ne se faisait pas et, soudain, ça s’est fait : Le Figaro consacra, cette semaine-là, une page entière aux débats idéologiques internes qui s’exacerberaient, selon lui, au sein des rédactions du Monde et de Libération. Une nouvelle génération de jeunes journalistes radicalisés y entretiendrait, et même y imposerait, à la consternation de leurs aînés plus en phase avec l’ancienne ligne sociale-réformiste de ces journaux, une course à l’alignement sur toutes les surenchères en matière sociétale. En clair, le ver « gauchiste » de la cancel culture et des idéologies woke (expression passe-partout) ou « décoloniales » seraient dans le fruit.