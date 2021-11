Des feux de croisement aux grands phares : savez-vous les utiliser à bon escient sur la route ?

Des conducteurs qui vous croisent ont déjà été éblouis par vos grands phares ? Voici comment ne plus jamais vous tromper d’éclairage. Éclairez votre lanterne : allumez les phares appropriés à chaque situation sur la route

On les voit arriver de loin, ces chauffards qui vous croisent et vous éblouissent avec leurs grands phares allumés. De vrais dangers publics. Mais les conducteurs qui circulent à la nuit tombée avec leurs seuls feux de position sont tout aussi dangereux. Avant de reprendre la route, il est grand temps de refaire toute la lumière sur les types de phares à utiliser selon les circonstances.

Jadis, il n’existait que deux types de phares. Ainsi, lorsqu’il faisait très sombre ou que vous vouliez avertir quelqu’un d’un danger ou d’un contrôle radar, vous faisiez un simple « appel de phares ». Aujourd’hui, chaque voiture est équipée d’office de différents phares : des feux pour la journée, pour la nuit, pour se garer, etc. Et, sur nombre de modèles, vous pouvez aussi adapter manuellement l’intensité, le faisceau et la puissance lumineuse.

En journée ? Feux de jour

Depuis 2011, chaque nouvelle voiture doit être équipée de feux de jour. Les phares de ce type s’allument automatiquement lorsque vous démarrez et conduisez, comme son nom l’indique, durant la journée.

Faible visibilité ? Feux de croisement

Si vous prenez la route le soir, utilisez les feux de croisement. Ils éclairent la route sans gêner ou aveugler les autres conducteurs. Nous vous recommandons aussi de les utiliser en journée par temps de pluie, de neige ou de brouillard.

Stationnement ? Feux de position

Les feux de position ne sont pas destinés à éclairer la route, mais à signaler la présence de votre voiture garée et à assurer ainsi la sécurité des autres usagers de la route. La nuit, les autres conducteurs en sont donc avertis, par exemple, dans une rue mal éclairée.

Seul(e) au monde ? Grands phares

Vous roulez sur une route désolée à peine éclairée et aucun autre véhicule en vue ? Circulez dans l’obscurité avec vos grands phares allumés. Mais veillez à passer aux feux de croisement dès que d’autres usagers de la route apparaissent, parce que les grands phares éblouissent en un clin d’œil les conducteurs qui viennent à votre rencontre.

Brume à couper au couteau ? Phares antibrouillard

Les phares antibrouillard servent, comme leur nom l’indique, en cas de formation de brouillard et seulement dans ce cas-là parce qu’ils sont très dérangeants pour les autres usagers de la route. Certains conducteurs les allument également en cas de pluie battante, mais la loi, en principe, ne l’autorise pas.

Obstacle ? Feux de détresse

« Attendez-vous à l’imprévu » selon un dicton qui s’applique parfaitement au trafic routier. Vous constatez soudainement un accident, un embouteillage en formation ou un obstacle qui bloque une bande de circulation ? Faites clignoter vos feux de détresse pour en avertir les autres conducteurs.

Bien éclairé, en toute sécurité sur la route

Chaque type de phare auto contribue à la sécurité du conducteur, des passagers et des autres usagers de la route. Pour les constructeurs automobiles, c’est même la priorité numéro 1. Et Opel l’a bien compris. L’Opel Grandland est équipé du système innovant IntelliLux LED® Pixel Light. Le faisceau lumineux s’adapte à la situation routière et à l’environnement, sans aveugler les usagers à proximité.

Le système est constitué de pas moins de 168 éléments LED 84 par phare qui s’adaptent automatiquement. Les phares réagissent rapidement et très précisément aux conditions réelles sur la route. Un système intelligent qui ajuste continuellement le rayon lumineux afin que la route soit toujours parfaitement éclairée. Bref, un éclairage optimal à tout moment. On ne fait pas mieux pour garantir la sécurité.

Pour ne plus jamais se demander quels phares utiliser, choisissez l’Opel Grandland et son système d’éclairage automatique. Découvrez-le sur www.opel.be.