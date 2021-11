Damien Gerard, nouvel auditeur général de l'Autorité belge de la Concurrence

M. Gerard succède à Véronique Thirion, en poste depuis 2013. Il est actuellement chef d'unité adjoint à la Direction Générale Concurrence de la Commission européenne et enseigne le droit de la concurrence à l'Université catholique de Louvain (UCLouvain) et au Collège d'Europe (Bruges).

L ?Autorité belge de la Concurrence contribue à la définition et à la mise en œuvre d'une politique de concurrence en Belgique. Concrètement, l'ABC poursuit les pratiques anticoncurrentielles, telles que les cartels et les abus de position dominante, et contrôle les principales opérations de concentration et de fusion.