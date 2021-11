L’Union Saint-Gilloise championne… tous les rêves sont permis

L’édito de Grégory Bayet, Chef des éditions Rossel Sports, sur l’incroyable saison de l’Union Saint-Gilloise, leader de D1A et championne d’automne.

Tant au niveau du jeu proposé que dans l’efficacité, l’Union impressionne l’ensemble des observateurs et des fans du ballon rond. Première après 15 journées et déjà assurée de décrocher le titre symbolique de championne d’automne, l’Union n’est pas là où elle se trouve par hasard.

Une équipe bien balancée, un entraîneur doué, un public exceptionnel, une dynamique de groupe bien huilée et forcément des talents qui ne demandent qu’à éclore au plus haut niveau : voilà les principaux ingrédients de la success story des « Jaune et Bleu ».

Le club bruxellois séduit et apporte un réel vent de fraîcheur à un championnat qui en a bien besoin. Preuve que l’argent n’est pas l’unique moteur dans la course aux résultats. Les hommes de Felice Mazzu surfent sur une vague d’allégresse et ne comptent pas quitter de sitôt leur nuage de bonheur.