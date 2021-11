Une option pour la fin des cours de religion et de morale dans l’enseignement officiel

PS, MR et Ecolo proposent d’en finir avec les cours convictionnels, qui deviendront optionnels, dans la grille horaire des écoles officielles en Fédération Wallonie-Bruxelles. A leur place, le cours de philosophie et citoyenneté passera à deux heures.

Tout était dit, ou presque, dans la Déclaration de politique communautaire du 9 septembre 2019. En annonçant qu’elle chargeait « un groupe de travail spécifique au sein du parlement d’examiner l’extension à deux heures de l’éducation à la philosophie et à la citoyenneté pour l’ensemble des élèves de l’enseignement obligatoire », la nouvelle majorité active en Fédération Wallonie-Bruxelles cultivait un secret de polichinelle.

Ledit groupe rassemblait majorité (PS-MR-Ecolo) et minorité (CDH, Défi, PTB), il a travaillé à huis clos depuis deux ans et vient de déposer ses conclusions sur la table des parlementaires. Signe qui ne trompe pas, le PS, le MR et Ecolo, qui constituent donc la majorité actuelle, communiquent ensemble sur cette question délicate. La résolution préconise cinq options majeures.