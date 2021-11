Patrick Bruel: «Les gens devraient comprendre que les extrêmes n’ont jamais apporté que le chaos et le malheur»

Sa tournée « Ce soir on sort… » ayant été amputée par la pandémie, Patrick Bruel revient en Belgique en acoustique pour six concerts.

Le succès de Patrick Bruel chanteur ne se dément pas. Avant la pandémie, sept soirs à Forest National étaient programmés. Un record pour lui. Le dernier a dû être reporté au 21 mars prochain. Un nouvel album et un nouveau spectacle sont d’ailleurs annoncés pour l’année prochaine. En attendant, le revoici pour cinq soirs au Cirque royal et deux au Forum de Liège pour une soirée acoustique « intime » où Patrick se raconte. On en a profité pour remonter le temps avec lui.