La Wallonie produit quelque 2 millions d'arbres de Noël chaque année

Ce secteur économique est important pour la Région wallonne avec quelque 1.000 emplois équivalents temps plein (environ 450 emplois directs et 550 indirects) et un chiffre d'affaires des producteurs professionnels de sapins de Noël estimé à 35 millions d'euros. L'activité s'étend d'ailleurs sur toute l'année, de la mise en culture des semences en pépinière jusqu'à la coupe.

Les producteurs wallons de sapins de Noël s'orientent par ailleurs vers une culture de plus en plus écoresponsable et parfois biologique, souligne l'Apaq-W. Les producteurs affiliés à l'Union Ardennaise des Pépiniéristes (UAP) ont lancé une charte pour tenter de réduire leur impact sur l'environnement, baptisée "Véritable et écoresponsable". Elle vise à diminuer progressivement l'utilisation d'herbicides, privilégier les coupes plutôt que le prélèvement de mottes et utiliser les animaux pour nettoyer les terrains.