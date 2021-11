Les Britanniques en discussion pour acquérir une division de Balta

Victoria et Balta ne dévoilent néanmoins pas quelle division pourrait changer de propriétaire. "Balta est en pourparlers avec Victoria au sujet d'une éventuelle vente de certaines parties des activités de Balta", indique l'entreprise de Flandre occidentale.

Le groupe britannique indique lui être en discussion "au sujet de l'acquisition potentielle d'une partie rentable et en croissance du groupe Balta qui offre de bonnes possibilités de synergie avec les activités actuelles de Victoria". Cette dernière ajoute qu'il n'est pas encore certain qu'un accord sera conclu et souligne qu'elle n'a pas l'intention de reprendre complètement Balta.

Selon De Standaard, Victoria est dirigée par Philippe Hamers, en charge de la division "résidential" de Balta jusqu'en 2016. Celle-ci possède des usines à Vive-Saint-Bavon et à Tielt.