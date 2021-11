Xavi impose sa griffe à Barcelone

Deux semaines après son intronisation sur le banc catalan, Xavi affirme ses idées. Il espère remettre son club de cœur sur le droit chemin en révolutionnant le quotidien du vestiaire et en comptant sur les trésors de la Masia.

Orphelin de Lionel Messi depuis l’été dernier, le Barça avait besoin d’un nouveau « Messie » pour le guider, lui montrer la bonne direction à suivre. Celle qui doit, à terme, permettre à ce club sur le déclin de retrouver son lustre d’antan. En donnant le plein pouvoir à Xavi – d’abord enfant de la maison avant de devenir une icône de l’institution –, la direction blaugrana espère avoir misé sur le bon cheval. Deux semaines seulement après son retour en Catalogne, l’ancien milieu de terrain impose déjà sa griffe. Malgré son jeune âge (41 ans) et son manque d’expérience à ce niveau (il n’a entraîné qu’Al-Sadd depuis sa retraite), l’Espagnol utilise son aura pour révolutionner diverses composantes de son club de cœur, tout en mettant la Masia au cœur du projet. Si son sourire permanent demeure une arme de communication, il n’est pas question, dans son chef, de donner trop de lest à ses joueurs. Place au travail et au don de soi. Clairement, Xavi est (re)devenu le chef de famille.