Quentin Volvert: «Le jeu de Chelsea prend de plus en plus forme»

Quentin Volvert, doit-on s’attendre à un nouvel affrontement très tactique comme cela avait été le cas lors du match aller à Turin ?

J’espère que non. À l’époque, la physionomie du match avait été en grande partie dictée par la Juventus qui jouait à domicile et par le fait que Massimiliano Allegri n’est pas le plus grand garant du football spectacle. Je suis convaincu que Chelsea va jouer vers l’avant et tenter de mettre l’adversaire le plus souvent en difficultés. Bien entendu, cela dépendra des forces en présence. Mais, même si Romelu Lukaku ne joue pas, les Blues recèlent de qualités offensives. Ce qui me fait dire que la Juventus ne dominera pas cette rencontre.

Ce match aura pour enjeu principal la première place du groupe…