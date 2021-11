Vincent Kompany a perdu son immunité à Anderlecht

Une fois de plus, Anderlecht est passé à côté de son sujet, dimanche contre Courtrai. Et, une fois de plus, les réunions vont se multiplier cette semaine à Neerpede, pour tenter de sortir au plus vite de la crise. En coulisses, toutes les voix concordent pour assurer que Vincent Kompany sera toujours bel et bien sur le banc, samedi à Charleroi. Mais lorsque les doutes et les remises en question sont chaque semaine plus nombreux, ce n’est jamais bon signe pour l’avenir d’un entraîneur. S’il participait à Koh-Lanta, on dirait que Kompany a définitivement perdu, contre la formation courtraisienne, son collier d’immunité. Si l’on comparait sa situation personnelle avec la crise sanitaire, on soulignerait que le vaccin « icône du club » est de moins en moins efficace contre le virus, au parc Astrid. Et comme ce n’est manifestement pas d’une petite grippe dont souffre le RSCA ces dernières semaines…