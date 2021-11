Des milliers de colis PostNL bloqués après la descente de l’inspection sociale

L’inspection sociale, l’Onem et la douane ont mené lundi une descente dans trois dépôts de PostNL, à Malines, Wommelgem et Ardoye. Les installations de Wommelgem ont été scellées après l’inspection et des milliers de colis n’ont pas pu être livrés.

Au dépôt de PostNL à Wommelgem, l’inspection sociale a constaté dix infractions pour travail au noir de chauffeurs et dix autres infractions concernant le travail à temps partiel. Le dépôt a donc été scellé jusqu’à nouvel ordre, ainsi que certaines camionnettes.