Ligue des champions: Romelu Lukaku incertain pour le duel contre la Juventus

Thomas Tuchel prendra sa décision au dernier moment quand à la sélection ou non du Diable rouge pour le match Chelsea-Juventus.

L’entraîneur de Chelsea Thomas Tuchel a forcément abordé le sort de Romelu Lukaku, blessé à la cheville depuis un mois et incertain pour le choc contre la Juventus mardi soir lors de la 5e journée de Ligue des champions.

« Je ne suis pas encore sûr concernant Romelu », a lancé Tuchel en conférence de presse à la veille du choc entre les deux premiers du groupe H. « Nous avons encore un entraînement. Dimanche, il était présent avec le groupe à l’entraînement et ça s’est visiblement bien passé. Nous verrons comment il réagit. Il a rendez-vous avec le staff médical, médecins et docteurs, pour observer sa réaction et aborder la prochaine séance d’entraînement. »