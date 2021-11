Bruxelles: c’est à raison que la zone de basses émissions se durcit

Des mesures de pollution à distance réalisées sur plus de 130.000 véhicules identifient les voitures et les camionnettes les plus polluantes. Ce sont elles qui seront interdites l’an prochain.

Depuis le « dieselgate », on a appris à se méfier des chiffres officiels d’émissions polluantes des véhicules. Si, à la faveur de règles de plus en plus strictes, le secteur automobile est parvenu à réduire fortement les rejets de particules fines et d’oxydes d’azote, il reste encore du chemin à faire pour assainir le transport routier. Un peu partout, les autorités prennent des mesures pour écarter les engins les plus polluants. Et de plus en plus annoncent une interdiction progressive des moteurs diesel et à essence.

C’est le cas de la Région bruxelloise qui, au début 2018, a mis en place une zone de basses émissions (LEZ) bannissant progressivement les engins les plus anciens. A l’heure actuelle, seuls les diesels supérieurs ou égaux à la norme Euro 4 sont autorisés à Bruxelles, de même que tous les véhicules à essence supérieurs ou égaux à la norme Euro 2. Dès l’an prochain, les diesels Euro 4 disparaîtront du paysage.