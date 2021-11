Manifestation contre le pass sanitaire à Bruxelles: une personne placée sous mandat d’arrêt

Cette personne est inculpée de rébellion armée et de coups et blessures envers policiers dans l’exercice de leur fonction.

Une des personnes arrêtées judiciairement dimanche à Bruxelles, lors de la manifestation contre le pass sanitaire, puis déférée devant un juge d’instruction, a été placée sous mandat d’arrêt, a indiqué lundi le parquet de Bruxelles. Elle est inculpée de rébellion armée et de coups et blessures envers policiers dans l’exercice de leur fonction. Une seconde personne arrêtée judiciairement est citée à comparaître directement devant le tribunal le 2 décembre. Une troisième personne sous le coup d’une arrestation judiciaire a été libérée et sera interrogée dans les prochains jours.