L’Union Saint-Gilloise titrée en Division 1? Les anciens y croient

Les Saint-Gillois vont-ils réaliser l’exploit de coiffer le douzième titre de leur histoire cette saison, 87 ans après leur dernier sacre conquis en 1935 ? Certes le championnat est encore long et semé d’embûches. Mais ce qui ne semblait encore qu’une douce utopie il n’y a pas si longtemps devient, peu à peu, totalement envisageable. Car l’USG est -déjà- championne d’automne avec sept points d’avance sur ses plus proches poursuivants, Bruges et l’Antwerp. « Sur ce qu’on voit de l’Union depuis le début de la saison, il n’y a aucune raison de croire que ce n’est pas possible », réagit Marc Grosjean, qui a été le coach de l’USG entre 2015 et 2018. « Tous les paramètres sont réunis. D’autant que, de manière étonnante, la concurrence piétine. Bruges – même s’il peut avoir des circonstances atténuantes avec la ligue des Champions –, Anderlecht, Genk, Gand, voire le Standard : ils ne sont pas là. Et ils sont tous en déficit de points. »