Coronavirus: une étude démontre l’efficacité de la 3e dose

La CIM santé, sur base de l’avis du Conseil supérieur de la Santé, a pris la décision d’administrer une seconde dose de vaccin à ARN messager (Pfizer ou Moderna) à toutes les personnes ayant reçu une dose de Johnson & Johnson depuis minimum deux mois, et cela, en raison de la baisse d’efficacité dans le temps de ce vaccin normalement unidose. Les personnes concernées recevront leur dose de rappel à la mi-décembre. Après ce premier « paquet » de personnes, on pourra raisonnablement envisager d’administrer une 3e dose de vaccin à l’ensemble de la population et ce, avec une dose de Pfizer ou de Moderna quel que soit le vaccin reçu la première fois. Si la date de démarrage de cette nouvelle campagne massive n’est pas encore déterminée, on connaît déjà l’objectif final : d’ici la fin du mois d’avril, toutes les personnes concernées se seront vues proposer une dose supplémentaire.

À lire aussi D’ici fin avril, toute la population aura eu accès à la troisième dose

L’étude du Lancet

Pour mesurer l’efficacité de la troisième dose, on peut s’appuyer sur l’exemple d’Israël. Confronté à une troisième vague de coronavirus durant l’été, le pays semble s’en être sorti grâce à l’administration d’une troisième dose. Selon une étude publiée dans The Lancet et citée par la RTBF, on observe une diminution du risque de survenue d’infections, de formes sévères, d’hospitalisations et de décès chez les personnes de 40 ans et plus ayant bénéficié d’une dose de rappel, comparativement à celles qui n’en ont pas bénéficié.