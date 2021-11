Coronavirus: la Slovaquie annonce des restrictions pour les non-vaccinés

La Slovaquie fait face à un des taux d’incidence les plus élevés du monde.

La Slovaquie a annoncé avoir introduit lundi des restrictions pour les personnes non vaccinées contre le covid-19, ce pays d’Europe centrale faisant face à un des taux d’incidence les plus élevés du monde. « Nous avons opté pour un confinement rigoureux des personnes non vaccinées, car nous devons les protéger », a déclaré le Premier ministre Eduard Heger sur la chaîne de télévision publique RTVS.